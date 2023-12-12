صاروخ من أنصار الله يصيب ناقلة نرويجية قبالة ساحل اليمن

واشنطن ـ ا.ف.ب: أعلنت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» أنَّ صاروخًا أطلقته جماعة أنصار الله أصاب ناقلة ترفع علَم النرويج أثناء إبحارها قبالة اليمن، مشيرةً إلى أنَّه لم ترِدْ في الحال أنباء عن وقوع ضحايا من جرَّاء هذه الضربة. وقالت سنتكوم في منشور على منصَّة إكس (تويتر سابقًا)، إنَّ السفينة ستريندا، وهي ناقلة مواد كيميائية، أصيبت أثناء مرورها في باب المندب بصاروخ مجنَّح (كروز) مضادٍّ للسفن أُطلق من اليمن من منطقة يسيطر عليها أنصار الله. وأضافت أنَّ السفينة أبلغت عن «وقوع أضرار تسبَّبت في نشوب حريق على متنها»، مشيرةً إلى أنَّه لم ترِد في الحال أنباء عن وقوع ضحايا. وبحسب البيان فقد لبَّت المدمِّرة «يو إس إس ميسون» التابعة للبحرية الأميركية نداء استغاثة أطلقته السفينة النرويجية ومدَّت لها يد العون. وأكَّدت سنتكوم في منشورها أنَّه «لم تكن هناك وقت الهجوم سفن أميركية قرب المكان» الذي أصيبت فيه الناقلة بالصاروخ.

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