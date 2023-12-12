الاحتلال يقتحم مستشفى كمال عدوان في غزة

الاحتلال يقتحم مستشفى كمال عدوان في غزةاقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة، بعد حصاره وقصفه لعدة أيام، وسط مخاوف بشأن مصير من كان بداخله.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة في بيان، إن قوات الاحتلال جمعت الرجال بمن فيهم الطواقم الطبية في ساحة المستشفى، وهناك مخاوف من اعتقالهم أو تصفيتهم.

وأضاف القدرة أن القوات الإسرائيلية المقتحمة للمستشفى تطلب من إدارته والطواقم الطبية تسليم قطعة سلاح رجل أمن المستشفى، وهذا يعني أنه يريد تبرير اقتحامه للمستشفى بهذا السلوك الإجرامي، وفبركة أكذوبة جديدة، وفق تعبيره.

وأعرب عن خشيته أن تستخدم القوات الإسرائيلية قطعة السلاح تلك ذريعة ضد الطواقم الطبية والمستشفى، في إشارة إلى محاولات الجيش الإسرائيلي تبرير اقتحامه المنشآت الطبية، بأن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تستخدمها في عملياتها.

ويبلغ عدد المرضى داخل المستشفى 60 جريحا و12 طفلا، و100 شخص من الكادر الطبي والإداري، إلى جانب أكثر من 3 آلاف نازح.

محاصرة المستشفى

وأعلن مدير مستشفى كمال عدوان أحمد الكحلوت، أن 3 أطفال بالمستشفى المحاصر من قبل القوات الإسرائيلية فقدوا حياتهم في الأيام الثلاثة الماضية بسبب نقص الأكسيجين، محذرا من فقدان المزيد من الأرواح للسبب نفسه.

وأشار إلى أن نفاد الطعام والماء الصالح للشرب، يهدد حياة المرضى ومرافقيهم المحاصرين داخل المستشفى.

وارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى أكثر من 18 ألفاً و205، فيما بلغ عدد الجرحى 49 ألفاً و645 شخصاً من جراء العدوان الصهيوني المتواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي.