العالم اليوم - ارتفاع حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 04:22 مساءً - ارتفعت حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي على غزة إلى 18412 شخصا منذ بدء الحرب، حسبما أعلنت وزارة الصحة في القطاع، الثلاثاء.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب: "18412 شهيدا وأكثر من 50 ألف جريح منذ بداية العدوان على قطاع غزة".

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر ارتفاع حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي على قطاع غزة .. في رعاية الله وحفظة