العالم اليوم - الهلال الأحمر: الوضع جنوبي غزة "أكثر من كارثي"

انتم الان تتابعون خبر الهلال الأحمر: الوضع جنوبي غزة "أكثر من كارثي" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 04:22 مساءً - يوما تلو الآخر، تتفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة خاصة في مناطق الجنوب التي اكتظت بالنازحين، في وقت يتصاعد التوغل البري والقصف الجوي داخل الكثير من المناطق الجنوبية، منذ انتهاء الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس.

ووصفت الناطقة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني نبال فرسخ، الوضع الإنساني والصحي الراهن في جنوب غزة بأنها "أصبح أكثر من كارثي"، بعد 66 يوما على اندلاع الحرب.

وفي ظل إصرار إسرائيل على تحقيق هدف القضاء على حركة حماس ورفضها الدعوات لوقف إطلاق النار، وفي المقابل مواصلة حماس القتال والتصدي للعملية البرية الإسرائيلية، تتواصل الحرب والمعارك بين الطرفين في كافة المناطق، وبخاصة في خانيونس.

ووسط احتدام الاقتتال، نشر الجيش الإسرائيلي خريطة توضح 6 مناطق تحمل أرقاما في خانيونس، طُلب من السكان إخلاؤها بشكل عاجل، مما ينذر بتصاعد كبير في وتيرة القتلى الذين وصل عددهم إلى قرابة 18 ألف شخص ونحو 50 ألفا من المصابين.

معاناة ممتدة

وفي حديث خاص لموقع "دوت الخليج"، حددت الناطقة باسم الهلال الأحمر تفاصيل الوضع الإنساني في عدد من النقاط قائلة:

أكثر من 80 بالمئة من سكان قطاع غزة نزحوا إلى الجنوب بناء على أوامر السلطات الإسرائيلية، وبالتالي الوضع في الجنوب الآن أصبح أكثر من كارثي خاصة بعد التوغل البري للقوات الإسرائيلية، وتكثيف القصف والغارات في المناطق الجنوبية وتهديد سكان محافظة خانيونس بضرورة النزوح لرفح.

لم يعد هناك مكان للناس بأن ينزحوا فيه حاليا، حيث تأتي الأوامر الإسرائيلية للمواطنين بالذهاب إلى رفح، لكن رفح باتت مزدحمة ولم يعد هناك مجالا للناس للبقاء في مكان آمن، وأي شخص يفكر في النزوح لرفح معناه أنه سيكون بالشوارع، لأن كافة المدارس مكتظة عن آخرها.

الوضع في كافة المناطق الجنوبية برفح وخانيونس وغيرها من المناطق "كارثي للغاية"، لأننا نتحدث عن مئات الآلاف من الفلسطينيين موجودين ومكدسين وسط استمرار القصف.

للأسف الشديد، فكافة المساعدات الإنسانية التي تسلمناها لا تكفي بالكاد 10 بالمئة من الاحتياجات على الأرض، كما أن المناطق الجنوبية فاقت قدراتها الاستيعابية على استقبال مزيد من النازحين لأنها استقبلت أكثر من 80 بالمئة من سكان القطاع منذ 7 أكتوبر.