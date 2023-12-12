العالم اليوم - نتنياهو: نستعد لاحتمال الحرب ضد "قوات السلطة الفلسطينية"

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 04:22 مساءً - أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، أن إسرائيل تستعد لاحتمال شن حرب ضد قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، وذلك على خلفية الحديث عن تقديم تنازلات للفلسطينيين والتعامل مع جلب عمال فلسطينيين إلى إسرائيل.

وفي مناقشة مغلقة جرت في لجنة الشؤون الخارجية والأمن مع رئيس الوزراء، سأل أعضاء الكنيست نتنياهو عن إمكانية حدوث "سيناريو عكسي"، وهي الحالة التي تصوب فيها قوات السلطة الفلسطينية بنادقها نحو الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، في إطار تعاون محتمل مع حماس.

وأجاب نتنياهو، وفق القناة الثانية الإسرائيلية: "سيناريو الانقلاب مألوف لدينا وهو مطروح على الطاولة. نحن نناقشه. ونريد أن نصل إلى وضع حيث إذا حدث مثل هذا الحدث ففي غضون دقائق قليلة سيكون هناك طائرات هليكوبتر في الجو للرد".

وفي المناقشة قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن "اتفاق أوسلو كارثة أسفرت عن نفس عدد ضحايا هجوم 7 أكتوبر، لكن في فترة أطول".

وأضاف: "اتفاقات أوسلو هي الخطأ الأساسي، لقد أخذت أكبر عدد من الضحايا"، في إشارة إلى اتفاق السلام عام 1993.

وتابع نتنياهو: "العامل المناهض للصهيونية والمعادي لليهود حضر إلى هنا"، بموجب اتفاق أوسلو.