العالم اليوم - "إهانات" على "تويتر" سيدة البرازيل الأول.. ماذا حدث؟

انتم الان تتابعون خبر "إهانات" على "تويتر" سيدة البرازيل الأول.. ماذا حدث؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 05:20 مساءً - تعرض حساب السيدة الأولى في البرازيل روزانغيلا "جانجا" سيلفا في منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، "تويتر" سابقا، لاختراق إلكتروني، الإثنين، مما دفع السلطات لفتح تحقيق ومطالبة الشركة المملوكة لرجل الأعمال إيلون ماسك بتجميد حسابها.

ونشر المخترق عدة رسائل على حساب جانجا، شملت إهانات للسيدة الأولى والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إضافة إلى عبارات معادية للمرأة.

وحذفت المنشورات صباح الثلاثاء.

وقالت الحكومة البرازيلية إن الشرطة الاتحادية تجري تحقيقا في الأمر، بينما قال مكتب المدعي العام إنه أرسل طلبا لـ"إكس" لحجب حساب جانجا لكن مع الاحتفاظ بالأرشيف كاملا.

وأوضحت الحكومة في بيان: "نتخذ الإجراءات المناسبة كافة".

وأضافت: "لا يمكن التساهل مع الجرائم والخطاب المعادي للمرأة والكراهية وعدم التسامح على وسائل التواصل الاجتماعي".