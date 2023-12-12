العالم اليوم - إيران: يمكن لحماس وحزب الله الحصول على أسلحة من أوكرانيا

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 05:20 مساءً - قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الثلاثاء، إن حركة حماس وحزب الله "بإمكانهما الحصول على الأسلحة من أوكرانيا عبر سوق سوداء".

وكان عبد اللهيان يتحدث من الدوحة عن مصدر تسليح حماس وحزب الله، اللذين تحاربهما إسرائيل منذ أكثر من شهرين، مشيرا إلى أن أوكرانيا "سوق سوداء محتملة للأسلحة".

وفي رد على سؤال حول دعم طهران للجماعتين، قال: "إذا سألتني من أين يمكنهما الحصول على الأسلحة، فإن إحدى الأسواق السوداء هي أوكرانيا. بسهولة شديدة ومن دون بذل الكثير من الجهد، يمكن لهما الحصول على كل ما يحتاجون إليه في أوكرانيا".

وتابع وزير الخارجية الإيراني: "في الماضي، أود أن أكون صريحا، كنا نقدم كل أنواع الدعم لحزب الله وحماس والجهاد، مع الأخذ بعين الاعتبار القانون الدولي واتفاقية حقوق الإنسان".

كما قال إن حماس وحزب الله "قادران على إنتاج أسلحتهما الخاصة".

وكانت أوكرانيا دانت بشدة هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي، ودعمت "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها" مثل معظم القوى الغربية.

وفي أعقاب القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة، فتح حزب الله جبهة أخرى في الصراع، وبات يتبادل بشكل يومي القذائف والصواريخ مع إسرائيل عبر حدودها مع لبنان.

وتقول إيران إنها غير منخرطة في الصراع، ولم تكن على علم بخطة حماس لشن هجومها المفاجئ على إسرائيل في السابع من أكتوبر.