روسيا تكشف أسباب زيارة زيلينسكي إلى الولايات المتحدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 05:27 مساءً - قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي سيحاول إقناع واشنطن بمواصلة تمويل أوكرانيا خلال زيارته للولايات المتحدة.

وأشارت زاخاروفا في مؤتمر صحفي، إلى أنه "بينما تجري مناقشات ساخنة في الكونجرس الأمريكي، سوف يتوسل زيلينسكي مرة أخرى إلى أسياده ألا ينهوا تمويلهم السخي لنظام كييف".

ووفقا لها، سيحاول زيلينسكي "إقناع البيت الأبيض بالاهتمام بأوكرانيا بشكل أفضل من الاهتمام بالشعب الأمريكي".

وأضافت زاخاروفا أن هناك سببًا آخر وراء رحلة زيلينسكي، لافته إلى أن قنوات التليجرام الأوكرانية تفيد أنه كان من الضروري الانتهاء من التحرك لوضع جميع الشركات والأراضي والموارد المعدنية في أوكرانيا تحت إدارة شركة BlackRock المتعددة الجنسيات مقابل مساعدتها لكييف في الحصول على حزمة كبيرة أخرى من المساعدات العسكرية".

وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية إلى أن زيلينسكي يدرك أن "أوكرانيا لن تعود كما كانت مرة أخرى أبدًا"، مشددة أنه لا يهتم إلا بمستقبله السياسي الوحيد، وفي الواقع، ببقائه. ومن المستحيل ببساطة أن يحدث ذلك بدون المال والدعم الأمريكي".