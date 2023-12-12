نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نادي الأسير الفلسطيني يعلن ارتفاع حصيلة المعتقلين منذ 7 أكتوبر إلى 3810 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي الأسير الفلسطيني اعتقال القوات الإسرائيلية 51 فلسطينيا في مناطق متفرقة من الضفة الغربية منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم، لتصل حصيلة المعتقلين منذ 7 أكتوبر إلى 3810.

وأشار نادي الأسير إلى أن حملة الاعتقالات تركزت في محافظة جنين التي شهدت عملية دهم واسعة منذ فجر اليوم، فيما توزعت بقية الاعتقالات على غالبية محافظات الضّفة.

ولفت النادي إلى "أن القوات الإسرائيلية نفذت عملية اقتحام واسعة لبلدة سلواد شرق مدينة رام الله، احتجز خلالها العشرات من المواطنين بينهم نساء خضعوا للتحقيق الميداني، وأفرج عنهم لاحقا، فيما لا يزال يواصل التحقيق مع آخرين، إلى جانب اقتحام منازل أهالي البلدة التي رافقها عمليات تخريب وتدمير واسعة".

وأضاف البيان: "وتواصل قوات الاحتلال خلال حملات الاعتقال تنفيذ عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وعمليات تحقيق ميداني، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين".