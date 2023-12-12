نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس الجزائري يطمئنّ على صحة أمير دولة الكويت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الثلاثاء مكالمة هاتفية مع ولي عهد دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وقال بيان للرئاسة الجزائرية إن تبون "اطمئن على صحة أخيه صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، مُتمنيا له وللشعب الكويتي الشقيق دوام الهناء والصحة والرقي".

من جهته، أعرب ولي العهد الكويتي عن "بالغ شكره وتقديره لرئيس الجمهورية على هذه المشاعر النبيلة مُتمنيا له وللشعب الجزائري مزيدا من التقدم والازدهار".

وفي وقت سابق، أعلن وزير الديوان الأميري الكويتي، الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح، أن الحالة الصحية لأمير البلاد البالغ من العمر 86 عاما، "مستقرة بفضل من الله عز وجل".