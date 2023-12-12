نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل: القسام تعلن مقتل عشرات الجنود الإسرائيليين خلال هجومين في جباليا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت كتائب القسام وسرايا القدس، عن قتل عدد من الجنود وتدمير العديد من الآليات العسكرية الإسرائيلية خلال الساعات الماضية، وأنهما تخوضان اشتباكات ضارية على محاور التوغل.

وأصدرت "كتائب القسام" و"سرايا القدس" خلال اليوم بيانات منفصلة بشأن مسار المعارك الضارية في وخان يونس وحي الشجاعية، وإعلانها عن تدمير عدد من الآليات وقتل جنود إسرائيليين، تزامنا مع قصف حشودات إسرائيلية داخل غزة وفي غلاف القطاع.

بعد عودتهم من خطوط القتال غرب معسكر جباليا، أبلغ مجاهدو القسام بإعداد كمين محكم لفصيل مشاة صهيوني معزز يوم الثلاثاء الماضي حيث تمكنوا من تفجير عبوتين مضادتين للأفراد "رعدية - تلفزيونية" بهم ومن ثم الإجهاز عليهم من نقطة صفر ليوقعوا عشرات الجنود بين قتيل وجريح، كما تقدمت قوة صهيونية راجلة بعد يومين باتجاه مبنى تحصن فيه عدد من المجاهدين قرب بركة أبو راشد وبعد تفجيرها لبوابة المبنى وأثناء دخلوها استهدفها المجاهدون بالقنابل اليدوية وإطلاق النار عليها وملاحقتها من مكان إلى آخر وأكد المجاهدون قتل 15 جنديًا منهم.