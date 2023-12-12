العالم اليوم - رئيس COP28 يعتزم تقديم نص اتفاق يحظى بدعم جميع الأطراف

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 08:40 مساءً - قال متحدث باسم مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) في بيان، الثلاثاء، إن رئيس المؤتمر الدكتور سلطان الجابر عازم على تقديم نص اتفاق يحظى بدعم جميع الأطراف خلال القمة المنعقدة في دبي وسيواصل المشاورات حتى الساعات الأولى من صباح غد الأربعاء.

وذكر البيان أن رئاسة مؤتمر الأطراف COP28 تواصل مناقشاتها مع جميع الأطراف لضمان الاستماع لكافة الأراء وأخذ جميع وجهات النظر بعين الاعتبار.

وأشار البيان إلى أن رئيس المؤتمر منخرط هو وفريقه على مدار اليوم وحتى الساعات الأولى في مناقشة نص الاتفاق، وإجراء مشاورات واسعة النطاق مع تمثيل واسع النطاق لمجموعات التفاوض والأطراف.

ودخل مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) وقتا إضافيا، الثلاثاء، وانخرطت الدول في دبلوماسية مكوكية سعيا للتوصل إلى مسودة اتفاق جديدة ومحاولة رأب الصدع بشأن إنهاء استخدام العالم للوقود الأحفوري.

وقال ماجد السويدي مدير عام كوب28 في مؤتمر صحفي، اليوم، إن المسودة التي صدرت أمس الاثنين بعد أسبوعين من المناقشات كانت تهدف إلى جذب الأطراف للتفاعل و"تحفيز المحادثات" في مسعى للتوصل إلى اتفاق نهائي بحلول نهاية القمة.

وقال السويدي إن رئاسة كوب28 التي تتولاها الإمارات العربية المتحدة تهدف إلى التوصل إلى نتائج "تاريخية" متضمنة الوقود الأحفوري ولكن هذا الأمر راجع إلى البلدان المشاركة. ويجب أن تتم الموافقة على الاتفاقات في قمم المناخ التابعة للأمم المتحدة بالإجماع وبعد ذلك يتعين على كل دولة تنفيذ الاتفاق من خلال السياسات والاستثمارات الوطنية.

وقال السويدي "في مؤتمر كوب هذا، نحاول أن نفعل شيئا لم يحدث من قبل، شيئا تاريخيا... جزء من هذا هو إدراج الوقود الأحفوري في النص. وإذا استطعنا، فسيكون ذلك تاريخيا".