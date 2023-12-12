نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجزائر تتكفل بعلاج 400 طفل فلسطيني مصاب في مشافيها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن مصدر رسمي، اليوم الثلاثاء، أن الجزائر ستستقبل 400 طفل فلسطيني مصاب جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأوضح المصدر ذاته أن "استقبال هؤلاء الأطفال الجرحى يكون بالمستشفيات المدنية والعسكرية لولايات الجزائر العاصمة، وولاية وهران وولاية قسنطينة".

هذا وأفادت وزارة الحصة بغزة اليوم الثلاثاء، باقتحام القوات الإسرائيلية لمستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمال القطاع، عقب حصاره وقصفه لعدة أيام.

كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أمس الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى أكثر من 18000 قتيل وأكثر من و49600 جريح.

ومع دخول الحرب يومها الـ67، تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب قطاع غزة، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية.