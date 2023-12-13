العالم اليوم - الجمعية العامة تطالب بـ"وقف إطلاق نار إنساني" في غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 13 ديسمبر 2023 12:24 صباحاً - طالبت الأمم المتحدة بوقف فوري للحرب بين إسرائيل وحركة حماس لأسباب إنسانية بعد أن أيد أكثر من ثلاثة أرباع أعضاء الجمعية العامة المؤلفة من 193 عضوا هذه الخطوة التي استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضدها في مجلس الأمن الأسبوع الماضي.

ولا تملك واشنطن حق النقض في الجمعية العامة. وأيدت 153 دولة قرار وقف إطلاق النار وعارضته إسرائيل وثماني دول أخرى فيما امتنعت 23 دولة عن التصويت. وقرارات الجمعية العامة ليست ملزمة لكن لها ثقل سياسي وتعبر عن وجهة نظر عالمية بشأن الحرب.

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