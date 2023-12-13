العالم اليوم - مان يونايتد يودع دوري الأبطال بالخسارة على ملعبه أمام بايرن

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 13 ديسمبر 2023 01:22 صباحاً - تبددت فرصة مانشستر يونايتد الضئيلة في التأهل لدور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بالهزيمة 1-صفر أمام بايرن ميونيخ متصدر المجموعة على ملعب أولد ترافورد ليزداد متاعب إريك تن هاج مدرب الفريق المعرض للانتقادات في موسم صعب بالفعل.

وكان بطل أوروبا ثلاث مرات في حاجة للفوز على بايرن في ختام دور المجموعات مع تعادل كوبنهاجن مع ضيفه غلطة سراي.

ولم يحدث أي من الأمرين، إذ سجل كينجسلي كومان من مدى قريب في الدقيقة 70 لصالح بايرن الذي أنهى المجموعة الأولى دون هزيمة وله رصيد 16 نقطة.

وأنهى يونايتد المجموعة متذيلا للترتيب وله أربع نقاط ليفشل حتى في التأهل لتصفيات الدوري الأوروبي.

وفاز كوبنهاجن في الدنمرك 1-صفر لينهي المجموعة برصيد ثماني نقاط ويتأهل إلى دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، بينما احتل غلطة سراي المركز الثالث برصيد خمس نقاط دون فرصة حتى للمنافسة على مقعد في الدوري الأوروبي.

وفاز يونايتد مرة واحدة فقط في ست مباريات بالمجموعة، وأصبحت آماله في التأهل في مهب الريح بعدما أهدر تقدمه بهدفين في تعادله 3-3 مع مضيفه غلطة سراي يوم 29 نوفمبر.

وكان بايرن، الذي فاز على يونايتد 4-3 في لقائهما السابق في ميونيخ، قد ضمن صدارة المجموعة.