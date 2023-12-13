نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحرب على غزة.. خلاف بايدن ونتنياهو يخرج للعلن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نقلت وكالة روتيرز عن بايدين أمس الثلاثاء، أن حكومة نتنياهو متطرفة،ولا تريد حل الدولتين.

وذكر بايدن، خلال فعالية لجمع التمويل لحملته الانتخابية في واشنطن، أن الحكومة الاسرائيلية بدأت تفقد دعم المجتمع الدولي بسبب القصف العشوائي على قطاع غزة، مضيفا "لقد بدؤوا يفقدون هذا الدعم".

وتابع: "على رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو تغيير حكومتة المتشدده.





خلاف بايدن ونتنياهو يخرج للعلن

وأبرز الرئيس الأميركي: "هذه هي الحكومة الأكثر محافظة في تاريخ إسرائيل، وهي لا تريد حل الدولتين".

ويأتي حديث بايدن بعد وقت قصير من مقطع مصور نشره نتنياهو، على حسابه في منصة "إكس"، يقول فيه إن واشنطن وتل أبيب "تختلفان بشأن المرحلة اللاحقة للحرب في غزة".

وذكر نتنياهو أن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل في أهدافها المتمثلة في القضاء على حماس واستعادة المحتجزين لدى الحركة الفلسطينية،لكنه أشار إلى أن الحليفتين تختلفان بشأن المرحلة اللاحقة للحرب في غزة.

كما أعلن رفضه مجددا تأييد عودة السلطة الفلسطينة المدعومة من الغرب بقيادة الرئيس محمود عباس لحكم غزة، وقال إن غزة "لن تكون ولا فتحستان". وفتح هي الحركة التي ينتمي إليها عباس.

الحرب على غزة

وفي سياق الحرب علي غزة، أعلنت وزارة الصحة في غزة، في بيان أمس الثلاثاء، أن ما لا يقل عن 18412 أشخاص أستشهدوا وأصيب 50100 آخرون في الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الانتشار في محيط مستشفى جنين بالآليات للتعدي على الطواقم الطبية.