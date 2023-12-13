نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحذير عاجل من إدارة بايدن لـ جيش الاحتلال بعد بدء إغراق أنفاق غزة بمياه البحر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذر مسؤولون في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، جيش الاحتلال الإسرائيلي من كارثة محتملة، في حال الاستمرار في العملية العسكرية لإغراق أنفاق الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة. بمياه البحر.

ما قالته إدارة بايدن لـ جيش الاحتلال بعد بدء إغراق أنفاق غزة بماه البحر

وكشفت صحيفة معاريف الناطقة باللغة العبرية، عن أن إدارة بايدن حذرت المسؤولين الإسرائيليين، من أن البدء في عملية إغراق الأنفاق الخاصة بالفصائل الفلسطينية في قطاع غزة باستخدام مياه البحر، قد يؤدى إلى كارثة تدمير مصادر المياه العذبة في القطاع، مؤكدين على أن المواطنين سيتعرضون لكارثة محققة وهي قلة المياة.

ومع استخدام تلك التقنية، حذروا من تفاقم أزمة جديدة، في الزراعة وتعرض المحاصيل للتلف، حيث جاء هذا بعد كشف صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، عن أن الجانب الإسرائيلي بدأ بالفعل في ضخ مياه البحر، لإغراق الأنفاق في قطاع غزة.

ومن جهىته، رفض المتحدث الرسمي باسم جيش الاحتلال، التعليق على بدء عملية إغراق الأنفاق، معلنا أن تلك العملية سرية، ولا يستطيع التعليق عليها.