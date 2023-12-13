العالم اليوم - قبل موقعة جدة.. تاريخ مباريات مصرية-سعودية بمونديال الأندية

انتم الان تتابعون خبر قبل موقعة جدة.. تاريخ مباريات مصرية-سعودية بمونديال الأندية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 13 ديسمبر 2023 07:29 صباحاً - ضرب الاتحاد السعودي، موعدا مع الأهلي المصري، في دور ربع نهائي كأس العالم للأندية، بعد انتصار مريح لبطل السعودية على أوكلاند النيوزيلندي.

وبهذا الانتصار، ستشهد البطولة "كلاسيكو" مصري-سعودي، لم يتكرر كثيرا في بطولة الفيفا للأندية.

ستمثل هذه المواجهة، اللقاء الثالث بين الأهلي المصري وخصم سعودي، منذ انطلاق البطولة بشكها الحالي قبل 18 عاما.

اللقاء الأول

اللقاء الأول كان في نسخة عام 2005، التي أقيمت في طوكيو، وجمع الدور الأول "قمة" بين بطل آسيا، الاتحاد جدة، وبطل إفريقيا، النادي الأهلي.

اللقاء حسمه النادي السعودي، بهدف نجم الفريق محمد نور، مع اقتراب نهاية اللقاء، ليقود فريقه إلى نصف نهائي البطولة.

اللقاء الثاني

المواجهة الثانية جاءت في نسخة كأس العالم للأندية 2021 بدولة الإمارات، وكانت على الميدالية البرونزية، في أبوظبي.

اللقاء جمع بطل إفريقيا الأهلي، وبطل آسيا الهلال، ونجح "المارد الأحمر" في خطف الميدالية البرونزية بانتصار عريض بنتيجة 4-0.

المواجهة الثالثة

مساء الجمعة، سيستضيف الاتحاد خصمه الأهلي، في مواجهة سعودية-مصرية ثالثة بتاريخ البطولة، سيستفاد منها الطرف السعودي باللعب على أرضه وأمام جماهيره.

الفائز من الموقعة المرتقبة، سيتأهل لدور نصف النهائي، ويواجه بطل أميركا الجنوبية، فلومينينسي البرازيلي.