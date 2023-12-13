نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقييم استخباراتي سري: خسائر بشرية هائلة لروسيا في أوكرانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف تقييم استخباراتي أمريكي، رفعت عنه السرية مؤخرًا عن سقوط "315 ألف عسكري روسي سقطوا بين قتيل وجريح في أوكرانيا" ليفصل عن حجم الخسائر البشرية الهائلة التي تكبدتها القوات الروسية منذ أواخر فبراير 2022، عند انطلاق غزوها للأراضي الأوكرانية.

كما لفت إلى خسارة الروس أكثر من 2000 دبابة. واعتبر أن تلك الخسائر البشرية والمادية أعاقت بشكل حاد 15 عاما من جهود روسيا لتحديث قواتها البرية.

سقوط نحو 90 % من عدد القوات الروسية



وفق ما أفاد مصدر في الكونغرس، فقد سقط 315 ألف عسكري روسي بين قتيل وجريح منذ بدء الحرب، أي نحو 90% من عدد القوات الروسية، الذي كان يبلغ قبل الحرب 360 ألفا.

كما أضاف نقلا عن التقييم الاستخباري الذي عرض في الكونغرس أن الجيش الروسي خسر أيضا 2200 من أصل 3500 دبابة كانت لديه قبل اندلاع النزاع.

في المقابل، وللتعويض عن الخسائر الفادحة، لجأت موسكو إلى "تدابير استثنائية" على غرار تجنيد سجناء مطلق سراحهم وإرسالهم إلى الجبهة.

ويعكس التقييم الأخير لقتلى وجرحى القوات الروسية قفزة كبيرة مقارنة بتقييم سابق صدر في يوليو 2022 بين حينها، نقلا عن مدير وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي أيه" وليام بيرنز أن الخسائر الروسية "تقارب 15 ألف قتيل بينما حصيلة الجرحى ربما ثلاثة أضعاف هذا الرقم"، حسب ما نقلت فرانس برس.

لكن روسيا وأوكرانيا تتحفّظان بشكل كبير عن الإعلان عن حصيلة قتلى وجرحى الحرب.

ويأتيالكشف عن تلك الوثيقة الاستخبارية بالتزامن مع الزيارة التي قام بها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الثلاثاء إلى واشنطن، ساعيًا إلى إقناع الكونغرس الذي يزداد تشكيكا في جدوى مواصلة دعم كييف في الحرب ضد روسيا، بأن أوكرانيا ستكون قادرة على تحقيق الانتصار إذا استمر الدعم الأميركي.

فيما شدّد رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون عقب لقائه الرئيس الأوكراني على أن حزبه لن يقر طلب بايدن تقديم مساعدة إضافية لكييف بـ60 مليار دولار، ما لم يلبِّ الديمقراطيون مطالبهم بشأن الهجرة.