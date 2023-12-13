العالم اليوم - العراق والإمارات يتفقان على تمويل التجارة بالدرهم الإماراتي

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 13 ديسمبر 2023 01:22 مساءً - ذكرت وكالة الأنباء العراقية، الأربعاء، أن العراق والإمارات اتفقتا على تمويل التجارة والواردات بالدرهم الإماراتي.

وأضافت الوكالة أن الدولتين اتفقتا أيضا على إطلاق عمليات التحويل المالي بين البلدين على أن تشمل المرحلة الأولى من هذا الاتفاق خمسة بنوك عراقية.

وبحسب الوكالة، فقد كشف البنك المركزي العراقي، عن انطلاق عمليات التحويل بالدرهم الإماراتي، مبينا أن ذلك سيمكن البنوك العراقية من إنشاء علاقات مع مصارف عالمية رصينة.

وذكر البنك المركزي العراقي، أن "محافظ البنك المركزي علي محسن العلاق، التقى في دبي رئيس مجموعة بنك أبو ظبي الأول هناء الرستماني"، موضحا أنه جرى خلال الاجتماع الاتفاق على إطلاق عمليات التحويل المالي بين البلدين وتمويل التجارة والاستيرادات بين العراق ودولة الإمارات العربية المتحدة بعملة الدرهم الإمارتي من خلال بنك أبو ظبي الأول".

وأضاف أن "عمليات التحويل بالدرهم الإماراتي، انطلقت اليوم وستكون المرحلة الأولى من هذا الاتفاق مع 5 بنوك عراقية تتم زيادتها تدريجياً"، مشيراً الى أن "هذه الخطوة تأتي في إطار تمكين المصارف العراقية من إنشاء علاقات مع مصارف عالمية رصينة وهي تصب باتجاه تقليل الاعتماد على المنصة الإلكترونية للتحويلات المالية والعمل وفق الممارسات الدولية الطبيعية المعتمدة في تعزيز أرصدة المصارف العراقية لأغراض تمويل التجارة".

وأوضح أن "بنك أبو ظبي الأول عرض المساهمة في عمليات تمويل مشاريع الطاقة النظيفة في العراق"، مشيرا الى أن "بنك أبوظبي الأول يعد من أكبر وأقوى المؤسسات المالية على مستوى العالم، حيث يتمتع بتصنيف ائتماني -AA، ويبلغ إجمالي أصوله نحو 300 مليار دولار".