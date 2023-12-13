نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بايدن يجتمع بعائلات محتجزين يحملون الجنسية الأمريكية في قطاع غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيجتمع اليوم بعائلات محتجزين أمريكيين في قطاع غزة، ممن يحملون الجنسية المزدوجة.

وقال المسؤول الذي اشترط عدم الكشف هويته إن "هذا الاجتماع هو أول لقاء مباشر بين الرئيس الأمريكي، وأفراد عائلات رهائن احتجزتهم حركة حماس خلال الهجوم غير المسبوق الذي شنته ضد إسرائيل في السابع من أكتوبر".

وفي وقت سابق، أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، أن نحو 9 مواطنين أمريكيين (مزدوجي الجنسية) ما يزالون أسرى لدى حماس في قطاع غزة.

وقال كيربي في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "ما يزال هناك 9 رهائن، وربما أكثر، ليس لدينا معلومات دقيقة، نحن نعلم أن هناك امرأة أمريكية على الأقل مفقودة، ولا نعرف الكثير عنها وعن حالتها، للأسف لا نعرف شيئا عن الأمريكيين الآخرين المحتجزين، ليس لدينا معلومات".

وأكد كيربي أن الولايات المتحدة تتواصل مع أقارب المحتجزين للمساعدة على التوصل لمعلومات عنهم، مشيرا إلى أن واشنطن تواصل العمل على إعادة الهدنة الإنسانية في غزة.