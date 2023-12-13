العالم اليوم - نتانياهو يتعهد بمواصلة حرب غزة "حتى النصر وإبادة حماس"

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 13 ديسمبر 2023 09:24 مساءً - تعهد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الأربعاء، بمواصلة الحرب في غزة "حتى النصر وإبادة حماس"، وذلك في اليوم الثامن والستين للحرب في القطاع المحاصر.

وقال نتنياهو في بيان مسجل بالفيديو أصدره مكتبه موجّه إلى لواء سلاح المدرعات الذي يقاتل في غزة "أريدكم أن تستمروا حتى آخر جندي. سنستمر حتى النهاية، حتى النصر، حتى إبادة حماس. لا ينبغي أن يكون هناك شك في ذلك".

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن رئيس وزراء إسرائيل قوله:"أقول ذلك في ظل الألم الشديد، ولكن أيضًا في ظل الضغوط الدولية".

وأدى الهجوم الذي شنّته حركة حماس في السابع من أكتوبر على إسرائيل، إلى مقتل 1200 شخص واحتجاز 240 رهينة، بحسب السلطات الإسرائيلية التي أعلنت الحرب على حماس.

ومنذ ذلك الحين، يشنّ الجيش الإسرائيلي عمليات قصف مكثّف على القطاع الصغير المكتظ بالسكان، كما بدأ في تنفيذ عمليات برية في الشمال، ثمّ في الجنوب حيث انتقل مئات الآلاف من اللاجئين.

وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس، يوم الأربعاء، أنّ الحرب في قطاع غزة أدت إلى مقتل 18608 أشخاص منذ بدء الغارات الجوية الإسرائيلية في السابع من أكتوبر.