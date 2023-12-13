مجلس النواب يرفض المشاركة في حوار سياسي مع حكومة الدبيبة

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أحمد جودة - القاهرة - أصدر مجلس النواب قرارًا، اليوم الأربعاء، يقضي بـ«رفض المشاركة في أي حوار سياسي بمشاركة الحكومة منتهية الولاية»، في إشارة إلى دعوة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة للانخراط في الحوار التحضيري لقمة خماسية.

ونصت المادة الثانية من قرار مجلس النواب رقم 22 لسنة 2023، الذي اطلعت عليه «بوابة الوسط»، على «وجوب طرح مشاركة مجلس النواب من عدمها في أي حوار تحت قبة البرلمان».

جاء هذا القرار بناء على طلب قدمه 39 نائبًا بشأن الحوار، حسب منشور للناطق باسم المجلس عبدالله بليحق عبر صفحته على «فيسبوك».

وسبق أن دعا المبعوث الأممي الأطراف الخمسة الرئيسية في ليبيا إلى الانخراط في حوار تحضيري لقمة خماسية، وهم: رئيسا مجلسي النواب عقيلة صالح والدولة محمد تكالة، وقائد «القيادة العامة» المشير خليفة حفتر، ورئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

وأبدى رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» قبول الدعوة، وحدد أربعة شروط قال إنها «ضرورية لنجاح المبادرة»، مقترحا وجود «هيئة عليا للإشراف على الانتخابات تشارك فيها جميع الأطراف الأمنية والعسكرية من كل المناطق في ليبيا».

وفي حين يتمسك مجلس النواب بتشكيل حكومة مصغرة للإشراف على الانتخابات، وهو ما يرفضه الدبيبة، معتبرًا أن «أيَّ مسار يؤدي إلى مرحلة انتقالية جديدة هو مضيعة للوقت ومرفوض من الشعب الليبي».

وسبق أن تحفظ مجلس النواب على تجاهل المبعوث الأممي دعوة الحكومة المكلفة من المجلس برئاسة أسامة حماد، وإصرار البعثة على مراجعة القوانين الانتخابية.