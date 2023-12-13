نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الجزائري يعلن توقيف ثلاثة مغاربة على متن دراجة مائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجيش الجزائري الأربعاء أن خفر السواحل أوقفوا الإثنين 3 مغاربة كانوا على متن دراجة مائية في المياه الإقليمية الحدودية بمرسى بن مهيدي، المنطقة التي قُتل فيها مغربيان في أغسطس.

وقالت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان "خلال دورية مراقبة وتأمين بمياهنا الإقليمية، قامت صباح يوم الاثنين في حدود الساعة 08:40 (07:40 بتوقيت غرينيتش) دورية من حرس السواحل بتوقيف ثلاثة أشخاص على متن دراجة مائية قاموا باختراق مياهنا الإقليمية على بعد حوالى سبعة أميال بحرية شمال شاطئ مرسى بن مهيدي" الحدودي مع شاطئ سعيدية في المغرب.

وتابع البيان "أفضت التحقيقات الاولية التي ما تزال متواصلة إلى أن الأشخاص الموقوفين يحملون الجنسية المغربية".

ووصفت وزارة الدفاع هذه المنطقة البحرية الحدودية بأنها "تعرف نشاطا مكثفا لعصابات تهريب المخدرات والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية".

وفي 29 اغسطس قُتل عبد العالي مشوار وهو مغربي يبلغ من العمر 40 عاما كان مقيمًا في فرنسا، وابن عمه بلال قيسي، وهو فرنسي مغربي يبلغ عمره 29 عاما، بعد أن أطلق خفر السواحل الجزائريون النار عليهما في المياه الإقليمية الجزائرية.