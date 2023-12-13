العالم اليوم - بايدن يرحب باتفاق الإمارات "التاريخي" للعمل المناخي

انتم الان تتابعون خبر بايدن يرحب باتفاق الإمارات "التاريخي" للعمل المناخي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 13 ديسمبر 2023 10:25 مساءً - رحب الرئيس الأميركي جو بايدن، باتفاق الإمارات "التاريخي" للعمل المناخي الذي أقره مؤتمر الأطراف COP28 بمدينة إكسبو دبي يوم الأربعاء.

ووصف بايدن الاتفاق بأنه "إنجاز تاريخي"، منوها بأن "هناك عمل كبير أمامنا لنواصله للوصول إلى الأهداف المناخية العالمية".

وأضاف أن "هدف 1.5 درجة مئوية في متناول اليد، ونتيجة اليوم تضعنا في هذا الهدف"، مضيفا أن هناك"خطوة كبيرة تقترب".

وصادق مؤتمر الأطراف COP28 في الإمارات على اتفاق دولي تاريخي غير مسبوق للتصدي لتداعيات التغير المناخي، والذي يشكل نقطة تحول استثنائية في مسيرة العمل المناخي الدولي.

وحقق COP28 نتيجةً تحترم العلم وتحافظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية استجابةً للحصيلة العالمية، فيما شهد مؤتمر الأطراف جهودا تفاوضية ودبلوماسية قامت بها رئاسة المؤتمر على مدار العام للتواصل مع كافة الأطراف تمهيداً للمؤتمر.

ونجح COP28 في تطوير منظومة مؤتمرات الأطراف وإدراج بنود شاملة تتعلق بالوقود التقليدي لأول مرة في نص الاتفاق النهائي مما يفيد كلاً من البلدان الصغيرة النامية والدول ذات الاقتصادات الكبيرة ويساهم في تحقيق تقدم جوهري نحو تنفيذ الأهداف المناخية العالمية وتوفير الاستثمارات اللازمة لتحقيقها.