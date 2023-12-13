نتنياهو: مستمرون فى الحرب على غزة حتى آخر جندى

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 13 ديسمبر 2023 10:32 مساءً - قال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو: "مستمرون فى الحرب بغزة حتى آخر جندي"، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.

ونقلت وكالة أنباء "رويترز"، اليوم الأربعاء، عن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، أن إسرائيل ستواصل حربها ضد حركة المقاومة الفلسطينية حماس، بوجود دعم دولي أو بدونه.

وقال كوهين، إن وقف إطلاق النار في الوقت الحالي يمثل هدية لحركة حماس من أجل السماح لها بتهديد إسرائيل مرة أخرى.

ودعا كوهين، المجتمع الدولي للتحرك بحزم لحماية خطوط الملاحة العالمية.

وتأتي دعوات كوهين الحوثيون لحماية الملاحة الدولية، مع تنفيذ الحوثيين عملية عسكرية ضد سفينة ستراندا النرويجية التي كانت ستصل إسرائيل في الـ4 من يناير المقبل، حسبما أعلنت هيئة البث الإسرائيلية.