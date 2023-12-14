نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيسكوف: احتكار واشنطن للتسوية الفلسطينية الإسرائيلية أدى إلى تفاقم الصراع ويجب إنهاء الكارثة في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد السكرتير الصحفي للرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أنه ليس هناك شك في وجوب إقامة الفلسطينيين دولتهم الخاصة، مؤكدا أنه قبل ذلك يجب حل قضية الكارثة الإنسانية الجارية في قطاع غزة.

وقال بيسكوف في مقابلة مع قناة روسيا 24 التلفزيونية: "يجب أن يقيم الفلسطينيون دولتهم الخاصة، ويجب أن يحصلوا على دولتهم بالطريقة التي قررها مجلس الأمن الدولي"، مشيرا إلى أنه دون ذلك يكون حل الصراع في الشرق الأوسط مستحيلا.

وأضاف: "لكن قبل أن يحدث ذلك، على الجميع أن يفكروا في كيفية حل الكارثة الإنسانية في غزة".

وتابع أن محاولات الولايات المتحدة لاحتكار عملية التسوية الفلسطينية الإسرائيلية أدت إلى تفاقم الصراع.

وأضاف بيسكوف "هذه مشكلة معقدة للغاية.. هناك محاولات لاحتكار عملية التسوية لعدة عقود.. هذه المحاولات ورفض الفكرة الرئيسية للتسوية، والتي بدونها يستحيل حل هذه المشكلة وهي إقامة دولة فلسطينية، أدت إلى تفاقم هذه الأزمة"،

على صعيد آخر، أكد السكرتير الصحفي للرئاسة الروسية، أن طواقم وزارة الطوارئ الروسية تواصل إجلاء المواطنين الروس من قطاع غزة.

وأضاف: "نواصل جهودنا لضمان خروج مواطنينا الذين ما زالوا هناك من غزة"، مؤكدا أنه "لتحقيق ذلك، نواصل الاتصالات مع جميع أطراف النزاع".

وفي وقت سابق، أكد بيسكوف أن استمرار القتال في قطاع غزة يقوض أي محاولات لإيصال المساعدات للمتضررين في القطاع، وسط ظروف مأساوية يعيشونها وتثير قلق المجتمع الدولي.

وشدد على أن استقرار الأوضاع في القطاع مستحيلة في ظل هدير المدافع والرشاشات والقصف المتواصل، لافتا إلى الحاجة الماسة لبذل الجهود اللازمة واتخاذ خطوات جادة لتقديم المساعدات للفلسطينيين على الفور.

وقد دخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ68، حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية.