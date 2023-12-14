كيف رد بايدن على فتح تحقيق بمجلس النواب لعزله؟

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أحمد جودة - القاهرة - وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، تصويت مجلس النواب لإضفاء الطابع الرسمي على تحقيق يهدف إلى عزله بأنه "حيلة سياسية لا أساس لها".

وقال بايدن، في بيان بعد وقت قصير من التصويت: "بدلا من القيام بأي شيء للمساعدة في تحسين حياة الأمريكيين، يركزون على مهاجمتي بالأكاذيب، وبدلا من القيام بعملهم بشأن العمل العاجل الذي يتعين القيام به، فإنهم يختارون إضاعة الوقت في هذه الحيلة السياسية التي لا أساس لها من الصحة والتي يعترف حتى الجمهوريون في الكونغرس بأنها لا تدعمها الحقائق".



وأشار الرئيس الأمريكي إلى قضايا الاقتصاد والحدود الجنوبية وأوكرانيا وإسرائيل في البيان حيث قال إن "الجمهوريين في الكونغرس لن يتحركوا لتقديم المساعدة بشأنها".

وأضاف: "هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به، ولكن بعد إضاعة أسابيع في محاولة العثور على رئيس جديد لمجلس النواب والاضطرار إلى طرد أعضائهم، يغادر الجمهوريون في الكونغرس لمدة شهر دون القيام بأي شيء لمعالجة هذه التحديات الملحة".

يذكر أن مجلس النواب صوت لإضفاء الطابع الرسمي على تحقيق يهدف لعزل الرئيس الأمريكي بأغلبية 221 صوتا مقابل 212.