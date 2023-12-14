العالم اليوم - انهيار عسكري لدول أوروبا.. جيوش ضعيفة وترسانات فارغة

انتم الان تتابعون خبر انهيار عسكري لدول أوروبا.. جيوش ضعيفة وترسانات فارغة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 14 ديسمبر 2023 07:25 صباحاً - نشر تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال"، الحالة المقلقة للجيوش الأوروبية، التي كانت في يوم من الأيام ترهب العالم، وها هي الآن تعاني بشكل محرج.

الجيش البريطاني الذي يعتبر أكبر منفق دفاعي في أوروبا، لا يملك سوى حوالي 150 دبابة جاهزة للقتال، وربما أكثر من اثنتي عشرة قطعة مدفعية بعيدة المدى صالحة للخدمة.

ووصفت الصحيفة الخزانة العسكرية "بالفارغة للغاية"، لدرجة أن الجيش البريطاني فكر في العام الماضي في الحصول على قاذفات صواريخ متعددة من المتاحف، لتحديثها والتبرع بها لأوكرانيا، وهي الفكرة التي تم العدول عنها لاحقا.

جيوش ضعيفة

أما فرنسا، وهي ثاني أكبر دولة منفقة في أوروبا، فتمتلك أقل من 90 قطعة مدفعية ثقيلة، وهو ما يعادل ما تخسره روسيا كل شهر تقريبا في ساحة المعركة في أوكرانيا.

ولا تمتلك الدنمارك مدفعية ثقيلة أو غواصات أو أنظمة دفاع جوي، أما الجيش الألماني فلديه ذخيرة كافية لمدة يومين في معركة عسكرية.

الاعتماد على واشنطن

في العقود التي تلت نهاية الحرب الباردة، تسامحت الحكومات في مختلف أنحاء الغرب مع الجيوش الأوروبية الضعيفة، لأن انخراط أميركا، بفضل عضلاتها العسكرية الهائلة، كان بمثابة الأساس الذي قامت عليه منظمة حلف شمال الأطلسي والسياسة الدفاعية في أوروبا.

وشكلت الولايات المتحدة ما يقرب من 70 بالمئة من الإنفاق الدفاعي لحلف شمال الأطلسي في العام الماضي.

ولكن الانزعاج تزايد مع تحرك أميركا نحو موقف أكثر انعزالية، ومع عودة ظهور التهديد المحتمل لأوروبا من روسيا، بعد ما يقرب من عامين من القتال الدامي في أوكرانيا.

خطر روسيا

ولا يوجد خطر عسكري مباشر على أوروبا من جانب روسيا، ويعتقد القادة العسكريون والسياسيون الغربيون أن روسيا أصبحت الآن تحت السيطرة بفضل حرب الاستنزاف التي تشنها في أوكرانيا.

ولكن إذا انتصرت روسيا نهاية المطاف في أوكرانيا، فلا يشكك أحد في قدرة موسكو على إعادة تسليحها بشكل كامل في غضون ثلاث إلى أربع سنوات والتسبب في مشاكل في أماكن أخرى.

تآكل جزء كبير من قدرة أوروبا على صنع الأسلحة على مدى سنوات من تخفيضات الميزانية، ويشكل تغيير ذلك تحديا في وقت تواجه فيه معظم الحكومات قيودا على الميزانية وسط تباطؤ النمو الاقتصادي والشيخوخة السكانية، فضلا عن معارضة سياسية كبيرة لتقليص الإنتاج.

وقال أنتوني كينغ، أستاذ دراسات الحرب في جامعة وارويك، إن أوروبا "نزعت سلاحها بشكل منهجي لأنها لم تكن بحاجة إلى إنفاق الأموال"، وذلك بفضل عدم وجود تهديد واضح والهيمنة العسكرية الأميركية في جميع أنحاء العالم. "لقد ذهبوا إلى النوم فعليا."

أوكرانيا واستنزاف الدول الأوروبية

وتعهدت الدول الأوروبية بتقديم مساعدات بمليارات الدولارات لكييف، لكنها قالت إنها تواجه قيودا اقتصادية وقيودا على إنتاج الأسلحة. وإذا انسحبت الولايات المتحدة من تقديم الجزء الأكبر من المساعدات، فإن أوروبا لن يكون لديها المخزون اللازم لتعويض الفارق، ولن تتمكن من إعادة إمداد أوكرانيا وإعادة بناء قواتها في نفس الوقت.

وقال رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي، الأدميرال الهولندي روب باور، هذا العام إن أوروبا يمكنها الآن "رؤية قاع البرميل" فيما يتعلق بما يمكن أن تقدمه لأوكرانيا.

ومن غير المرجح أن يفي الاتحاد الأوروبي بوعده بتزويد كييف بمليون قذيفة مدفعية تحتاجها بشدة بحلول ربيع هذا العام، وهو ما لم يحقق سوى ثلث ذلك المبلغ حتى الآن.

في نفس الفترة، وفقا للصحيفة، شحنت كوريا الشمالية، أكثر من مليون قذيفة إلى روسيا في نفس الفترة، وفقا لمسؤولين غربيين وتصريحات للحكومة الروسية.

وقال المسؤولون الأوكرانيون إنه إذا توقفت المساعدات تماما، فلن يتمكنوا من مواصلة الحملة العسكرية المتعثرة بالفعل لاستعادة الأراضي المأخوذة، وقد لا يتمكنون من صد الوحدات الروسية المدعومة من دولة أكبر بكثير تتمتع باحتياطيات متفوقة من القوى البشرية.