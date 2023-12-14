العالم اليوم - تقرير: حماس ترد على خطوة المندوب الإسرائيلي بالمثل

انتم الان تتابعون خبر تقرير: حماس ترد على خطوة المندوب الإسرائيلي بالمثل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 14 ديسمبر 2023 09:24 صباحاً - ردت حركة حماس على قيام المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، غلعاد أردان، برفع صورة ورقم هاتف زعيمها في قطاع غزة يحيى السنوار بالطريقة نفسها، بحسب تقارير إعلامية إسرائيلية.

وكان المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة رفع لافتة عليها صورة السنوار ورقم هاتف قال إنه يعود له خلال جلسة للجميعة العامة في نيويورك، أول من أمس.

وخصصت الجلسة للتصويت على قرار غير ملزم يدعو لوقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة، ينهي الحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر.

وأيدت 153 دولة القرار، وعارضته 10، وامتنعت عن التصويت 23 دولة.

لكن أردان رفض القرار، واعتبر أنه يصب في مصلحة حركة حماس.

وقال إن الحل المتاح هو الاتصال بقادة حماس وإقناعهم بالاستسلام وإطلاق سراح المحتجزين.

وفي تصرف بدا غريبا، رفع لافتة صغيرة عليها صورة السنوار ورقم هاتف، داعيا أعضاء الأمم المتحدة إلى الحديث معه، لكن تبين فيما بعد أن الرقم يعود إلى المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

وعلى أي حال، حاول الكثيرون الاتصال بالرقم، ومنهم صحفي في القناة الـ13 في التلفزيون الإسرائيلي، وقال فيما بعد إن الهاتف كان إما مفصولا وإما مغلقا، حيث يجري تحويل المتصلين إلى البريد الصوتي.

لكن حركة حماس لم تسكت على تصرف أردان.

وقالت صحيفة "جيروزلم بوست" الإسرائيلية الناطقة بالإنجليزية إن الحركة نشرت رقم هاتف غلعاد أردان.

وذكرت أن الاتصالات والرسائل إنهالت على رقم أردان إثر ذلك.

وحمل بعضها "إساءات كانت مرسلة من رقم هاتف إندونيسي مثل تهديدات بالقتل".