النواب الأمريكي يوافق رسميا على فتح تحقيق لعزل بايدن

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 14 ديسمبر 2023 09:31 صباحاً - صوّت مجلس النواب الأمريكي، اليوم الخميس، لصالح قرار يدعو إلى فتح تحقيق رسمي حول الأنشطة الإجرامية لعائلة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بهدف عزله من منصبه.

وجاء التصويت لصالح القرار بأغلبية 221 صوتًا مقابل 212، بحسب "سبوتنيك".

من جهته، أدان بايدن تصويت مجلس النواب، واصفًا هذه الخطوة بأنها "حيلة سياسية لا أساس لها".

وقال الرئيس الأمريكي، في بيان مطوّل، صدر بعد دقائق من التصويت: "بدلًا من العمل على تحسين حياة الأمريكيين، فإنّ الجمهوريين أولوياتهم هي مهاجمتي بالأكاذيب".