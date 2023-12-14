العالم اليوم - مؤشر ثقة الشركات اليابانية يرتفع للربع الثالث على التوالي

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 14 ديسمبر 2023 10:22 صباحاً - تحسن مؤشر ثقة الأعمال بين كبرى الشركات المصنعة اليابانية في ديسمبر الجاري للربع الثالث على التوالي، بفضل انتعاش إنتاج السيارات.

وقال بنك اليابان المركزي، الأربعاء، في مسح فصلي إن المؤشر الرئيسي لمعنويات الشركات الكبرى، ومنها المصنعة للسيارات والإلكترونيات في ثالث أكبر اقتصاد بالعالم، قد ارتفع إلى 12+ نقطة في ديسمبر الحالي، مقابل 9+ نقطة في استطلاع نشرت نتائجه في سبتمبر الماضي.

ويقيس مؤشر "تانكان" الخاصة بالبنك نسبة الشركات التي تقدم توقعات إيجابية بشأن الاقتصاد مطروحا منها عدد الشركات التي تعرب عن توقعات سلبية.

ويعتبر "تانكان"، الذي يعني التوقعات الاقتصادية قصيرة الأجل، أكثر مؤشر يراقب عن كثب مستويات الثقة في الأعمال التجارية في اليابان.

وأوضح تقرير المؤشر أن الثقة بين كبار التجار والبنوك والشركات العقارية وغيرها من الشركات غير المصنعة ارتفعت ثلاث نقاط لتصل إلى 30+، ليسجل زيادة للربع السابع على التوالي والأعلى منذ نوفمبر 1991، بفضل استئناف الأنشطة الاقتصادية والسياحة الداخلية بعد رفع القيود المفروضة لمكافحة وباء كوفيد-19.

وأشار إلى توقعات كبار المصنعين اليابانيين بأن يتراجع مؤشر معنويات الأعمال أربع نقاط ليصل إلى 8+ في استطلاع مارس المقبل، بينما تتوقع الشركات غير المصنعة أن تنخفض القراءة 6 درجات لتصل إلى 24+.

وأُجري المسح الجديد للبنك المركزي الياباني في الفترة ما بين التاسع من نوفمبر و12 ديسمبر الجاري، وشمل 9362 شركة، قدمت 99.1 بالمئة منها ردًا بشأن توقعاتها الاقتصادية.