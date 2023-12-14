العالم اليوم - المركزي السويسري يوافق التوقعات ويُبقي الفائدة دون تغيير

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 14 ديسمبر 2023 11:20 صباحاً - أبقى البنك المركزي السويسري على معدلات الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الفصلي للسياسة النقدية، في خطوة تتفق مع التوقعات.

وحافظ البنك الوطني السويسري على معدلات الفائدة عند مستوى 1.75 بالمئة، الخميس، دون تغيير عن المستوى المحدد في الاجتماع السابق.

وخلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالمركزي السويسري في سبتمبر الماضي، أبقى البنك على معدل الفائدة الرئيسي عند مستواه الحالي، لينهي سلسلة من زيادات أسعار الفائدة بدأت من المنطقة السلبية في يونيو 2022.

وبلغ معدل التضخم في سويسرا 1.4 بالمئة في نوفمبر الماضي.