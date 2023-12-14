العالم اليوم - وكالة الطاقة ترفع توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2024

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 14 ديسمبر 2023 12:24 مساءً - رفعت وكالة الطاقة الدولية، الخميس، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في العام المقبل، على الرغم من التباطؤ المتوقع في النمو الاقتصادي العالمي.

وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري، الخميس، إن توقعاتها في 2024 لنمو الطلب العالمي على النفط قد زادت بواقع 130 ألف برميل يوميا، لترفع حجم الزيادة المتوقعة في الطلب خلال العام القادم إلى 1.1 مليون برميل يوميا.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إن التعديل يعكس "توقعات أفضل نوعا ما لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي رغم التباطؤ المتوقع"، وأوضح التقرير أن التحسن ينطبق بشكل خاص على اقتصاد الولايات المتحدة.

وذكر التقرير أن تراجع أسعار النفط يعزز من الاستهلاك بشكل عام.

كما قلصت الوكالة توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال العام 2023 بواقع 90 ألف برميل يوميا، إلى 2.3 مليون برميل يوميا، مقابل 2.4 مليون برميل في توقعاتها خلال نوفمبر الماضي.

وأوضحت وكالة الطاقة أن الأدلة تتزايد على تباطؤ الطلب على النفط عالميا، لتخفض توقعات نمو الطلب العالمي في الربع الرابع من العام الجاري بنحو 400 ألف برميل يوميا.