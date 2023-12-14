العالم اليوم - بوتين: الاقتصاد الروسي سينمو 3.5% في 2023

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 14 ديسمبر 2023 12:24 مساءً - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، إن التضخم السنوي قد يقترب من ثمانية بالمئة في روسيا هذا العام.

ويأتي ذلك عشية قرار متوقع على نطاق واسع للبنك المركزي الروسي برفع أسعار الفائدة إلى 16 بالمئة لكبح زيادة الأسعار.

وتوقع معظم المحللين في استطلاع لرويترز أن يرفع بنك روسيا سعر الفائدة الرئيسي 100 نقطة أساس إلى 16 بالمئة في 15 ديسمبر، مع تفاقم الضغوط التضخمية بسبب نقص العمالة وزيادة الإقراض بالإضافة إلى ارتفاع الإنفاق الحكومي وضعف الروبل.

وقال الرئيس الروسي خلال كلمته في المؤتمر الصحفي السنوي، إن اقتصاد بلاده سينمو خلال العام الجاري بنسبة 3.5 بالمئة.

أفادت دائرة الإحصاء الروسية قد أعلنت منتصف نوفمبر الماضي، أن النمو السنوي في البلاد تسارع إلى 5.5 بالمئة في الربع الثالث من 4.9 بالمئة في الربع السابق، فيما يعد أسرع وتيرة نمو منذ أكثر من عقد من الزمن، باستثناء الارتفاع المفاجئ عندما خرجت روسيا من عمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا.