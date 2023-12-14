نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهند تصوت لصالح الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صوتت الهند لصالح مشروع قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة، وكذلك الإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن.

وقدمت مندوبة الهند الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة روشيرا كامبوج، توضيحا وشرحا مفصلا لتصويت الهند على قرار وقف إطلاق النار في غزة، حيث صرحت قائلة: “الموضوع الذي تداولته الهيئة الموقرة له عدة جوانب: الهجوم على إسرائيل في 7 أكتوبر، والقلق بشأن الرهائن المحتجزين منذ ذلك الوقت".

وتابعت: “وأيضا الأزمة الإنسانية الهائلة، والخسائر واسعة النطاق في أرواح المدنيين خاصة من النساء والأطفال، ومسألة احترام القانون الدولي الإنساني في كافة الظروف، علاوة على السعي من أجل إيجاد حل سلمي ودائم لقضية فلسطين القائمة منذ فترة طويلة يقوم على أساس حل الدولتين”.

وأردفت: “إن التحدي، الذي يواجهنا في هذا الوقت العصيب للغاية، هو تحقيق التوازن بين تلك الأبعاد بشكل سليم”.

وتابعت: "لقد أكد الأمين العام للأمم المتحدة على خطورة وتعقيد الموقف، الذي يواجهه المجتمع الدولي، من خلال إشارته للمادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، ولذلك، فإننا نرحب بحقيقة أن المجتمع الدولي تمكن من إيجاد أرضية مشتركة لمعالجة تلك التحديات المتعددة، التي تواجه المنطقة في الوقت الراهن."