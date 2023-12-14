نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أوزبكستان تصوت مرة أخرى لصالح وقف إطلاق النار الفوري في قطاع غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة. وصوتت لصالح القرار 153 دولة، من بينها أوزبكستان، وعارضته 10 دول وامتنعت 23 دولة عن التصويت.

واجتمعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلسة خاصة طارئة بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المستمر منذ عقود، حيث لا تظهر الأزمة المستمرة في غزة أي علامات على التراجع.

وفي الجلسة، قال رئيس الجمعية، دينيس فرانسيس، إن هناك الآن "هجومًا على المدنيين، وانهيار النظم الإنسانية وعدم احترام عميق للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي" يظهره المقاتلون.

وشدد على أن "لدينا أولوية واحدة - واحدة فقط - لإنقاذ الأرواح"، متابعا: "أوقفوا هذا العنف الآن."

وكان المبادرون بالقرار هما مصر وموريتانيا، وقد حظي القرار بتأييد 153 دولة، بما في ذلك أوزبكستان وروسيا والصين والبرازيل والإمارات العربية المتحدة، وعارضته 10 دول، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، وامتنعت 23 دولة عن التصويت.

تجدر الإشارة إلى أنه في 28 أكتوبر، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وصوتت لصالحه 120 دولة (بما في ذلك أوزبكستان).