العالم اليوم - ارتفاع واردات الهند من النفط الروسي في نوفمبر

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 14 ديسمبر 2023 03:24 مساءً - أظهرت بيانات من مصادر تجارية أن واردات الهند من النفط الروسي ارتفعت في نوفمبر لأعلى مستوى في أربعة أشهر مسجلة 1.6 مليون برميل يوميا بزيادة 3.1 بالمئة عن أكتوبر، بما شكل نحو 36 بالمئة من إجمالي واردات البلاد من النفط الشهر الماضي، بحسب رويترز.

وأصبحت موسكو أكبر مزود للهند بالنفط هذا العام مع انجذاب نيودلهي لتخفيضات على النفط الروسي بعد أن استبعدت شركات غربية عمليات الشراء من موسكو بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا في فبراير من العام الماضي.

وفي العادة اعتمدت الهند، ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، على منتجين في الشرق الأوسط للوفاء بأغلب احتياجاتها من النفط ونادرا ما كانت تشتري من روسيا في السابق بسبب ارتفاع تكاليف النقل.

وأظهرت البيانات أن واردات الهند الشهر الماضي وصلت في الإجمالي إلى نحو 4.5 مليون برميل يوميا وهو تراجع نسبته 4.5 بالمئة عن أكتوبر لكنه ارتفاع بنسبة 13 بالمئة مقارنة بذات الشهر من العام الماضي.

وجاء العراق تليه السعودية على قائمة أكبر مزودي الهند بالنفط بعد روسيا في نوفمبر.

وبلغت حصة الشرق الأوسط من واردات الهند النفطية الشهر الماضي نحو 46 بالمئة مقارنة مع 48 بالمئة في أكتوبر بينما ارتفع نصيب روسيا وقازاخستان وأذربيجان، وهي من دول الكومنولث المستقلة، إلى 39 بالمئة من 36 بالمئة وفقا لما أظهرته البيانات.

وفي الأشهر الثمانية الأولى من العام المالي الحالي الذي بدأ في الأول من أبريل، ارتفعت واردات الهند من النفط الروسي 77 بالمئة بمتوسط 1.7 مليون برميل يوميا.

وأظهرت البيانات أيضا أن زيادة واردات الهند من النفط الروسي قللت أيضا من نصيب دول أوبك في ذات الفترة إلى 48 بالمئة مقارنة بنحو 62 بالمئة في ذات الفترة من العام الماضي.