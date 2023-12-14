العالم اليوم - الكنيست الإسرائيلي يمرر ميزانية حرب غزة

انتم الان تتابعون خبر الكنيست الإسرائيلي يمرر ميزانية حرب غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 14 ديسمبر 2023 03:24 مساءً - أقر الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، الخميس، ميزانية الحرب المستمرة على قطاع غزة بالقراءتين الثانية والثالثة، مما يعني أنها أصبحت نافذة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن ميزانية الحرب ستكون تكميلية لميزانية العام الجاري 2023.

وترمي الميزانية الجديدة لتغطية تكاليف الحرب على قطاع غزة.

وصوّت 59 نائبا لمصلحة الميزانية، بينما عارضها 45، علما بأن إجمالي أعضاء الكنيست يبلغ 120 عضوا.

وتبلغ ميزانية الحرب 28.9 مليار شيكل (7.87 مليار دولار).

وستخصص لتغطية الزيادة الكبيرة في النفقات العسكرية، فضلا عن النفقات المدنية مثل توفير السكن للإسرائيليين الذين جرى إجلاؤهم من مستوطنات غلاف غزة وبالقرب من الحدود مع لبنان.

وذكر وزير المالية الإسرائيلي، بتسليل سموتريش، أن الميزانية تلبي احتياجات الحرب على جبهات القتال وفي الداخل.