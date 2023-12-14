العالم اليوم - تبريد الإماراتية تحصل على تمويل أخضر بقيمة 600 مليون درهم

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 14 ديسمبر 2023 03:24 مساءً - وقعت شركة "تبريد" اتفاقية تمويل أخضر بقيمة 600 مليون درهم (حوالي 163 مليون دولار)، بالشراكة مع بنك أبوظبي الأول (FAB) بصفته المنسق الأخضر، إلى جانب بنك أبوظبي التجاري وبنك الإمارات دبي الوطني.

وذكرت الشركة المتخصصة في تبريد المناطق، أن اتفاقية التمويل - التي تمتد لخمس سنوات - تتوافق مع استراتيجية الاستدامة الشاملة التي تتبناها، حيث تم تصميم هذا التمويل بما يعزز من مكانة الشركة عالمياً في توفير حلول تبريد عالية الكفاءة إلى سوق دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة والأوسع، وتلبية الطلب المتزايد على التقنيات المستدامة والمبتكرة.

وباعتبارها مشاركا فاعلا في "تحالف التبريد" التابع للأمم المتحدة للبيئة، ترتبط عمليات تبريد وأهدافها ارتباطا وثيقا بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs).

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية، والذي تم بالتزامن مع مؤتمر الأطراف (COP28) لتعزيز كفاءة العمليات، حيث ستخصص الشركة مبلغ 600 مليون درهم - الذي تم جمعه من خلال التمويل التعاوني - حصرياً لتمويل المشاريع والاستثمارات التي تلتزم بإطار التمويل الأخضر الخاص بتبريد الذي تم إطلاقه في عام 2022.

وتشمل هذه المشاريع تطوير وشراء وتشغيل محطات وأنظمة تبريد المناطق بالإضافة للاستثمار في تعزيز كفاءة الطاقة والمياه، مع التركيز على الإدارة الفعالة لمياه الصرف الصحي.