رئيس سنغافورة: مصر أكبر دولة بالشرق الأوسط.. وحريصون على تطوير العلاقات معها

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس السنغافوري ثارمان شانموجاراتنام، حرص بلاده على تطوير العلاقات مع مصر بوصفها أكبر دولة في منطقة الشرق الأوسط، لتشمل المزيد من المجالات التنموية ولتتواكب مع مستوى العلاقات السياسية، التي تجمع البلدين منذ ما يقرب من 6 عقود.

جاء ذلك خلال الحفل الرسمي الذي أقيم في القصر الرئاسي السنغافوري، الذي قدم خلاله سفير مصر الجديد لدى سنغافورة أحمد مصطفى، أوراق اعتماده إلى الرئيس ثارمان شانموجاراتنام، ونقل تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى نظيره السنغافوري.

وأكد الرئيس السنغافوري، خلال لقائه الثنائي مع السفير المصري، عمق العلاقات بين البلدين، وطلب إبلاغ تحياته وتقديره للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وذكرت وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنّ السفير أحمد مصطفى أكد في تصريحات صحفية مدى حرص القيادة السياسية المصرية على تطوير العلاقات مع سنغافورة في كل المجالات والاستفادة من التجارب السنغافورية الناجحة في شتى مجالات التنمية، مذكرًا بأن العلاقات المتميزة بين مصر وسنغافورة تعود إلى عام 1965، وأنها حافلة بمواقف التعاون والتنسيق بين البلدين في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأشار السفير المصري إلى أن زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى سنغافورة عام 2015، كانت بداية لصفحة جديدة من تطوير العلاقات بين البلدين، لا سيما في المجالات الاقتصادية، موضحًا أن حجم الاستثمارات السنغافورية في مصر قد تخطى مليار دولار، وأن هناك جهودًا حثيثة من الجانبين لزيادة حجم التبادل التجاري والتعاون الفني بين البلدين في مجالات عديدة، من بينها النقل البحري والجوي وتحلية المياه وبناء القدرات والتعليم وغيرها.