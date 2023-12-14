نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير بريطانيا في القاهرة: نحتاج هدنة إنسانية فورية ومستدامة في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال سفير بريطانيا في القاهرة جاريث بايلي، إن هناك مأساة تحدث في الشرق الأوسط، ولا يمكن أن تستمر الوفيات بين المدنيين في غزة، مضيفا: "لهذا نحتاج هدنة إنسانية فورية ومستدامة في غزة، لإدخال مساعدات على نطاق واسع وعلى إسرائيل فتح معبر كرم أبو سالم بالكامل".

وأضاف بايلي خلال كلمته بندوة عقدت في إحدى فنادق القاهرة اليوم، أن وزير خارجية بريطانيًا أوضح أن ما حدث لإسرائيل في 7 أكتوبر مروعا، لكن يجب على إسرائيل أن تلتزم بالقانون الإنساني.

وتابع:" مصر وبريطانيا شركاء في حل المشاكل الدولية، ومصر يمكنها لعب دورا رئيسيا في حل الأزمات سواء في ليبيا أو السودان أو سد النهضة أو غيرها من المشكلات.