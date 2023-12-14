المركز الثقافي الكوري يختتم الدورة الرابعة والأخيرة لتعليم التايكوندو

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أحمد جودة - القاهرة - اختتم المركز الثقافي الكوري الدورة الرابعة والأخيرة لتعليم التايكوندو، والتي استمرت على مدار شهرين بمقر المركز في الدقي.

وبسبب الشغف الكبير لرياضة التايكوندو في مصر، تقدم نحو 2000 شاب للمشاركة في هذه الدورة، وتم اختيار 30 متقدما للمشاركة بها، وذلك تحت إشراف المدرب الكوري آن هيونج وون.

واستهدفت الدورة تعليم المشاركين الحركات الأساسية لرياضة التايكوندو بشقيها الهجومي والدفاعي، فضلًا عن تعزيز مهارات الدفاع عن النفس.

وقام المركز الثقافي الكوري بإهداء جميع المشاركين في الدورة حزام تايكوندو أصفر وشهادة تقدير.

وأعرب مدير المركز الثقافي الكوري، أوه سونج هو، في بيان صحفي اليوم الخميس، عن سعادته باختتام دورات التايكوندو للعام الجاري، مشيرا إلى أنه بحصول اللاعبين على الحزام الأصفر، وهو أول لون كامل في أحزمة التايكوندو، يعني أنه أصبح لديهم الأساس الضروري للانطلاق في رحلة احتراف التايكوندو.

وأوصى مدير المركز، المشاركين، بمواصلة توسيع واكتساب مهارات جديدة في التايكوندو، وقال إن اللون الأصفر يمثل الأرض أو التربة التي ستنمو فيها المعارف والمهارات والقدرات الجديدة، من أجل صناعة أبطال جدد في رياضة التايكوندو.

ومن جانبه، قال آن هيونج وون، وهو خبير تايكوندو وعضو في الاتحاد العالمي للتايكوندو "كوكيون"، إن مصر تحتل مكانة متقدمة في رياضة التايكوندو، والذي يحظى بشعبية متزايدة في مختلف محافظات مصر.

ومن المقرر أن يواصل المركز الثقافي الكوري خلال العام المقبل تنظيم المزيد من دورات التايكوندو، والتي تمثل جزءا أصيلا من برامج وأنشطة المركز، فضلًا عن توسيع قاعدة المشاركين فيها، وذلك بالتعاون مع اتحاد التايكوندو المصري والخبراء الكوريين.