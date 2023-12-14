نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجارديان: Cop28 يأخذ خطوة للأمام بعد 30 عامًا من الانتظار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت صحيفة الجارديان البريطانية تقريرا عن مؤتمر Cop28 أكدت فيه أن أكثر من 190 دولة قبلت نصًا، يدعو العالم إلى "الابتعاد" عن الوقود الأحفوري، متسأله هل إذا كانت هذه صفقة تاريخية من شأنها أن تعني النهاية النهائية للغاز والنفط والفحم؟ أم أنها ستكون خطوة أخرى على الطريق إلى الجحيم؟.

وأشاد رئيس مؤتمر Cop28، سلطان الجابر، بدولة الإمارات العربية المتحدة المضيفة للمؤتمر، باعتماد النص الرئيسي صباح الأربعاء، ووصفه بأنه "توافق الإمارات" إجماع، ولكن ليس إجماعا تاما:

وتابع: "قد يبدو الأمر غير معقول، ولكن الأمر استغرق ثلاثين عامًا من مؤتمرات المناخ السنوية تقريبًا للتوصل إلى اتفاق يتضمن توجيهات واضحة بشأن مستقبل الوقود الأحفوري".

وأشار الجابر، إلى أنه ولمدة ثلاثين عاما، اضطر العالم إلى تجنب الفيل الموجود في الغرفة: المصدر الأعظم للانهيار المناخي الذي نشهده، وهو الوقود الأحفوري. أما الدول المنتجة للنفط، وبتحريض من العديد من الدول الغنية، والتي وافقت على مضض على الحديث عن المناخ، فقد رفضت السماح لمعاهدات ملزمة قانونًا بتوضيح الارتباط بالوقود الأحفوري.

وأوضح أن الأمر الذي يتطلب من دولة منتجة للنفط إدخال مثل هذا الالتزام في نتائج مؤتمر الأطراف للمرة الأولى هو أمر لافت للنظر.