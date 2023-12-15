العالم اليوم - احتجاجات يهودية بمدن أميركية تطالب بوقف إطلاق النار في غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 15 ديسمبر 2023 07:22 صباحاً - نظمت جماعة يهودية تطالب بوقف إطلاق النار في الحرب الإسرائيلية على غزة احتجاجات، أمس الخميس، في 8 مدن أميركية بالتزامن مع الليلة الثامنة من عيد "حانوكا"، وعطلت حركة المرور في ساعة الذروة في شوارع وجسور مزدحمة في واشنطن وفيلادلفيا.

في واشنطن، قالت جماعة "الصوت اليهودي من أجل السلام" إن حوالي 90 متظاهرا أغلقوا الجسر المؤدي إلى جادة نيويورك في الجزء الشمالي الغربي من العاصمة الأميركية.

وقالت الشرطة إن المظاهرة أغلقت تقاطع جادة نيويورك وشارع نورث كابيتول ودعت الأفراد إلى استخدام طرق بديلة.

وقالت الجماعة على منصة إكس "في الليلة الثامنة من عيد الحانوكا، 8 مدن و8 جسور.. نحن هنا، نتجمع في أنحاء البلاد بأعداد كبيرة ومتزايدة، لكي نقول كفى"، وفقا لرويترز.

كما خرجت مظاهرات في بوسطن وأتلانتا وشيكاغو ومينيابوليس وسياتل وبورتلاند بولاية أوريغون.

وأغلق نشطاء مناهضون للحرب حركة المرور على طريق سريع مزدحم في لوس انجلوس يوم الأربعاء خلال ساعة الذروة الصباحية، بينما نظم بعض الموظفين في إدارة الرئيس جو بايدن وقفة احتجاجية للمطالبة بوقف إطلاق النار.