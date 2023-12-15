العالم اليوم - أسعار النفط تتجه لتسجيل أول مكاسب أسبوعية في شهرين

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 15 ديسمبر 2023 07:22 صباحاً - ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، الجمعة، وتتجه لتسجيل أول مكاسب أسبوعية في شهرين مستفيدة من تراجع الدولار والتوقعات المتفائلة من وكالة الطاقة الدولية بشأن الطلب على النفط في العام المقبل.

تحركات الأسعار

صعدت العقود الآجلة لخام برنت تسعة سنتات إلى 76.70 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:06 بتوقيت غرينتش، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي عشرة سنتات إلى 71.68 دولار.

ويتجه الخامان لتحقيق مكاسب أسبوعية متواضعة، بدعم من إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي هذا الأسبوع أنه سيخفض على الأرجح تكاليف الاقتراض العام المقبل.

وانخفض الدولار لأدنى مستوى في أربعة أشهر أمس الخميس بعد إشارات المركزي الأميركي. ويجعل تراجع الدولار النفط المقوم به أرخص بالنسبة للمشترين في الخارج.

وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقرير شهري إن الاستهلاك العالمي من النفط سيرتفع 1.1 مليون برميل يوميا في 2024، بزيادة 130 ألف برميل يوميا عن توقعاتها السابقة، وأرجعت هذا إلى تحسن توقعات الطلب في الولايات المتحدة وانخفاض أسعار النفط.

تأتي هذه التقديرات لعام 2024 أقل من نصف توقعات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لنمو الطلب 2.25 مليون برميل يوميا.