العالم اليوم - أسهم اليابان ترتفع وتنهي أسبوعين من الخسائر

انتم الان تتابعون خبر أسهم اليابان ترتفع وتنهي أسبوعين من الخسائر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 15 ديسمبر 2023 10:24 صباحاً - حقق المؤشر نيكي الياباني مكاسب، الجمعة، بدعم توقف موجة صعود الين التي كانت تؤثر على توقعات أرباح الشركات المصدرة.

تحركات الأسهم

أنهى "نيكي" جلسة اليوم مرتفعا بنسبة 0.87 بالمئة إلى 32970.55، مسجلا مكسبا أسبوعيا 2.05 بالمئة، لينهي سلسلة خسائر لأسبوعين متتاليين.

وبلغ المؤشر مستوى مرتفعا عند 33122.33 في وقت سابق من الجلسة، لكنه فقد الزخم في تعاملات بعد الظهيرة، ولم يفلح في البقاء فوق مستوى 33 ألفا.

وتقدم المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.47 بالمئة، محققا زيادة أسبوعية 0.34 بالمئة.

واستفادت أسهم شركات صناعة السيارات من توقف صعود الين، إذ ارتفع سهم تويوتا 1.13 بالمئة وربح سهم نيسان 2.94 بالمئة وقفز سهم سوبارو 4.51 بالمئة.

وكان قطاع الشحن هو الأفضل أداء بين المؤشرات القطاعية البالغ عددها 33 في بورصة طوكيو، إذ ارتفع 6.24 بالمئة.

ومن بين 225 سهما على المؤشر نيكي، ارتفع 134 سهما بينما انخفض 91.