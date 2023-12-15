العالم اليوم - منشورات إسرائيلية على جنوب لبنان.. ماذا قالت؟

انتم الان تتابعون خبر منشورات إسرائيلية على جنوب لبنان.. ماذا قالت؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 15 ديسمبر 2023 11:26 صباحاً - ألقت الطائرات الحربية الإسرائيلية، صباح الجمعة، منشورات على مناطق في جنوب لبنان، بعثت تهديدا مبطنا لسكان المنطقة، في ظل تبادل القصف العنيف بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله.

وجاء في المنشورات الإسرائيلية التي كانت موجهة "إلى سكان جنوب لبنان": نود أن نعلمكم بان حزب الله الإرهابي يستغل الفرصة للتسلل في بيوتكم وأراضيكم الطاهرة ومحيط عملكم ورزقكم..".

ووجهت المنشورات تهديدا معتدلا، وهو أحد الأساليب الدعائية المتعارف عليها، إلى سكان الجنوب: "إن تستر عناصر حزب الله في المناطق المدنية هو الخطر الحقيقي، وهذا يلحق الضرر لكم".

وسقطت تلك المنشورات على مناطق عدة بجنوب لبنان منها بلدة كفركلا.

وجاء إلقاء المنشورات بالتزامن مع قصف مدفعي صباحي استهدف استهدف بلدة كفركلا وتلة "العويضة" عند أطراف بلدة‫ الطيبة في القطاع الشرقي، وفق ما أفادت مراسلتنا.

وأضافت أن قصف مدفعيا استهدف أيضا أطراف بلدات عدة في القطاع الغربي بينها علما الشعب، والضهيرة، واللبونة.

ومنذ اندلاع حرب غزة في 7 أكتوبر الماضي، ارتفع منسوب التوتر على جبهة الحدود اللبنانية الإسرائيلية، حتى صار تبادل القصف شبه يومي فيها.

وتقول إسرائيل إن حزب الله أطلق مئات الصواريخ والقذائف على أراضيها، وردت بقصف جوي ومدفعي واسع على جنوب لبنان.