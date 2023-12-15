العالم اليوم - سوليفان: سنعمل للتأكد من إطلاق سراح الرهائن

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 15 ديسمبر 2023 11:26 صباحاً - قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، إن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، مشددا على أن واشنطن ستعمل "للتأكد من إطلاق سراح الرهائن والعودة إلى أهاليهم".

وقال سوليفان "نعمل مع مصر والأمم المتحدة على إيجاد سبل لإدخال المساعدات إلى غزة"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن "الشعب الفلسطيني يستحق أن يعيش بسلام مع جيرانه".

وأكد مستشار الأمن القومي الأميركي أن واشنطن تبذل مساع لضمان عدم توسع النزاع في المنطقة.

وأوضح سوليفان أنه أجرى محادثات عميقة في إسرائيل بشأن المرحلة المقبلة من الحرب في غزة.

ومما قاله سوليفان: