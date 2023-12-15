نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد الأوروبي: لن نقبل بتهجير أهل غزة والدمار هناك يفوق الحرب العالمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، أنه "لا يمكن القبول بتهجير المواطنين من غزة ولا بسيطرة إسرائيل على القطاع".

وقال وفق ما نقلته عنه وكالات أنباء عالمية، إن الدمار في قطاع غزة أكبر من الدمار الذي تعرضت له المدن الألمانية في الحرب العالمية الثانية.

وأضاف بوريل: "نعمل على توصية لفرض عقوبات على المتطرفين الإسرائيليين في الضفة الغربية".